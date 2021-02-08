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Ще один палац: журналісти знайшли дачу Путіна в Криму

Новость на русском → Крим, Понеділок 08 лютого 2021 16:40
Ще один палац: журналісти знайшли дачу Путіна в Криму Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

У російського президента Володимира Путіна знайшли ще одну резиденцію. Як з'ясували журналісти, очільник Кремля створив собі ще один "палац" на території окупованого Криму.

Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

Ще один "палац" російського президента розташований між Форосом та Ялтою, в колишньому селі Мухалатка. Там ще з радянських часів розташовані державні дачі №6, №8, №9 та №10, куди приїжджає відпочивати політична еліта.

Путін зайняв одразу дві держдачі - шосту та восьму. Його сусідом є російський екс-прем'єр Дмитро Медведєв, якому дісталися дачі №9 та №10.

Як з'ясували журналісти, в резиденції Путіна реконструювали басейни, а на місці тенісного корту звели татамі. На дачі Путіна звели вертолітний майданчик прямо у морі. Також тут зводять льодовий палац, так само як поруч з маєтком під Геленджиком.

Територія дач поблизу селища Олива, які зайняв Володимир Путін. Краєвид із кримських гір, червень 2019 року

Фото: територія дач Путіна (krymr.org)

Для безпеки російського керівництва навколо дач Путіна та Медведєва встановили кілометрову охоронну зону, в яку також потрапило так зване "дачне поселення КДБ", серед мешканців якого колишні співробітники охорони радянських лідерів. Близько 700 метрів уздовж шосе поблизу дач закриті шестиметровим парканом у камерах відеоспостереження.

Охоронна зона навколо дач Путіна та Медведєва у Криму. До неї потрапляє санаторій ФСБ та селище Олива

Фото: охорона дач навколо дач Путіна та Медведєва (krymr.org)

Крім того, місцеві мешканці розповідають, що територія довкола резиденції Путіна дуже сильно охороняється. Наприклад, за часів президенства Ющенка можна було ходити купатися в морі, хоч і через пости силовиків, а зараз частину дороги повністю закрили. Так само нікого не пускають в гори поблизу дач, які раніше були популярними серед туристів.

Нагадаємо, у січні команда російського опозиціонера Олексія Навального опублікувала розслідування про "палац Путіна" під Геленджиком на березі Чорного моря.

Як писало РБК-Україна, Путін назвав розслідування Навального чутками, якими намагалися "промити мізки" росіянам.

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