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Еще один дворец: журналисты нашли дачу Путина в Крыму

Новина українською → Крым, Понедельник 08 февраля 2021 16:40
Еще один дворец: журналисты нашли дачу Путина в Крыму Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

У российского президента Владимира Путина нашли еще одну резиденцию. Как выяснили журналисты, глава Кремля создал себе еще один "дворец" на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

Еще один "дворец" российского президента расположен между Форосом и Ялтой, в бывшем селе Мухалатка. Там еще с советских времен расположены государственные дачи №6, №8, №9 и №10, куда приезжает отдыхать политическая элита.

Путин занял сразу две госдачи - шестую и восьмую. Его соседом является российский экс-премьер Дмитрий Медведев, которому достались дачи №9 и №10.

Как выяснили журналисты, в резиденции Путина реконструировали бассейны, а на месте теннисного корта построили татами. На даче Путина построили вертолетную площадку прямо в море. Также здесь возводят ледовый дворец, так же как рядом с поместьем под Геленджиком.

Территория дач вблизи поселка Олива, которые занял Владимир Путин. Вид из крымских гор, июнь 2019 года

Фото: территория дач Путина (krymr.org)

Для безопасности российского руководства вокруг дач Путина и Медведева установили километровую охранную зону, в которую также попало так называемое "дачное поселение КГБ", среди жителей которого бывшие сотрудники охраны советских лидеров. Около 700 метров вдоль шоссе вблизи дач закрытые шестиметровым забором в камерах видеонаблюдения.

Охранная зона вокруг дач Путина и Медведева в Крыму. К ней попадает санаторий ФСБ и поселок Олива

Фото: охрана дач вокруг дач Путина и Медведева (krymr.org)

Кроме того, местные жители рассказывают, что территория вокруг резиденции Путина очень сильно охраняется. Например, во времена президентства Ющенко можно было ходить купаться в море, хоть и через посты силовиков, а сейчас часть дороги полностью закрыли. Так же никого не пускают в горы вблизи дач, которые раньше были популярны среди туристов.

Напомним, в январе команда российского оппозиционера Алексея Навального опубликовала расследование о "дворце Путина" под Геленджиком на берегу Черного моря.

Как писало РБК-Украина, Путин назвал расследование Навального слухами, которыми пытались "промыть мозги" россиянам.

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