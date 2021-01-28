ЄС може заблокувати поставки COVID-вакцин у Британії через дефіцит

Європейська комісія може заблокувати поставки мільйонів доз вакцини від коронавірусу у Великобританії з ЄС. Це пов'язано з дефіцитом COVID-вакцини.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, після повідомлень про брак доз COVID-вакцини в європейських країнах, Єврокомісія оголосила про плани надати національним регулюючим органам право відхиляти запити на експорт.

Між Британією та ЄС виник спір з приводу поставок вакцин після того, як компанія AstraZeneca Євросоюзу повідомила, що не зможе доставити замовлені дози вакцини, замовлені до кінця березня, через виробничі проблеми на заводах.

У компанії заявили, що контракт з Британією означає, що дози COVID-вакцини можуть бути відправлені з британських заводів в Європу тільки після того, як Великобританія отримає замовлені 100 млн доз препарату.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що AstraZeneca на 60% скоротить поставки COVID-вакцини в ЄС у першому кварталі 2021 року. У відповідь на це в ЄС компанії пригрозили судом.

Пізніше єврокомісар Кіріакидес звинуватила компанію AstraZeneca у безвідповідальності через зрив поставок COVID-вакцини в країни Євросоюзу.