ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС может заблокировать поставки COVID-вакцин в Британию из-за дефицита

Новина українською → Брюссель, Четверг 28 января 2021 21:57
ЕС может заблокировать поставки COVID-вакцин в Британию из-за дефицита Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия может заблокировать поставки миллионов доз вакцины от коронавируса в Великобританию из ЕС. Это связано с дефицитом COVID-вакцины.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, после сообщений о нехватке доз COVID-вакцины в европейских странах, Еврокомиссия объявила о планах предоставить национальным регулирующим органам право отклонять запросы на экспорт.

Между Британией и ЕС возник спор по поводу поставок вакцин после того, как компания AstraZeneca сообщила Евросоюзу, что не сможет доставить заказанные дозы вакцины, заказанные до конца марта, за производственных проблем на заводах.

В компании заявили, что контракт с Британией означает, что дозы COVID-вакцины могут быть отправлены из британских заводов в Европу только после того, как Великобритания получит заказанные 100 млн доз препарата.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что AstraZeneca на 60% сократит поставки COVID-вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года. В ответ на это в ЕС пригрозили компании судом.

Позже еврокомиссар Кириакидес обвинила компанию AstraZeneca в безответственности из-за срыва поставок COVID-вакцины в страны Евросоюза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Евросоюз Великобритания вакцина от коронавируса
NEWS
"Серая" зона: Минздрав назвал области с самым низким уровнем тестирования COVID
Роман Тверденкоредактор ленты новостей "Серая" зона: Минздрав назвал области с самым низким уровнем тестирования COVID
DAILY
Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать
Олег Черныш, Ульяна Безпалько Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать