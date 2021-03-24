ЄС посилить правила експорту вакцин від коронавірусу

Згідно з повідомленням, нові правила дозволять зробити простіше заморозку експорту в ті країни, влада яких не виконали зобов'язання з постачання вакцини.

Раніше заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що Європа не має наміру повністю обмежувати експорт вакцин від коронавірусу нового типу, виробництво яких організовано на території спільноти.

До цього Європа заявила про намір вдатися до юридичних дій проти АstraZeneca.

Всього у світі з початку пандемії зареєстровано понад 124,3 млн хворих, понад 100,3 млн осіб одужали, а понад 2,7 млн пацієнтів померли.