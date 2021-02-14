У ЄС спростили процедуру схвалення COVID-вакцин від нових штамів

Європейський союз спростив процедуру схвалення вакцин від коронавірусу. Зокрема, для препаратів, які адаптовані до мутацій коронавірусу.
Про це заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.
За її словами, вакцини більше не будуть проходити весь процес затвердження, якщо виробник удосконалив її на основі попереднього препарату.
"Ми розглянули процес спільно з Європейським агентством з лікарських засобів. І ми вирішили, що вакцина, яку виробник удосконалив на основі попередньої вакцини для боротьби з новими мутаціями, більше не повинна проходити весь процес затвердження. Тому швидше можна буде мати в наявності відповідні вакцини, які теж будуть безпечними", - сказала Кіріакідес.
Компанія Moderna вже повідомила про розробку вакцини від "південноафриканської" мутації коронавірусу. Також AstraZeneca має намір адаптувати препарат, щоб він міг бути застосований проти мутованих штамів коронавірусу.
Нагадаємо, у Британії розробляють вакцину від коронавірусу, яка буде ефективна проти більшості штамів.
Очікується, що вакцини Pfizer і AstraZeneca з плином часу стануть менш ефективними, оскільки вони будуть все менше справлятися з мутуючими штамами коронавірусу.
Крім того, у ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.