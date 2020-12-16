ЄС погодив третій пакет санкцій проти Білорусі

Посли Європейського Союзу сьогодні затвердили введення третього пакету санкцій у зв’язку з подіями в Білорусі. Рішення прийняли 16 грудня.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

Цей пакет передбачає обмеження щодо 29 осіб і 7 суб’єктів.

"Посли ЄС схвалили нові санкції щодо Білорусі", - написав журналіст.

Нагадаємо, пакет повинен бути схвалений міністрами ЄС у справах навколишнього середовища в четвер перед офіційною публікацією.

Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що правління білоруського президента Олександра Лукашенка, яке триває вже 26 років, може закінчитися до весни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Європейський союз може розширити санкції проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема, Брюссель вимагає від нього піти на поступки протестувальникам і припинити насильство проти білоруського народу.