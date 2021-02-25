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У ЄС планують ввести сертифікати COVID-вакцинації протягом трьох місяців

Новость на русском → Брюссель, Четвер 25 лютого 2021 21:40
У ЄС планують ввести сертифікати COVID-вакцинації протягом трьох місяців Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Лідери країн Європейського союзу домовилися про необхідність введення сертифікатів про вакцинацію. Вони будуть введені протягом трьох місяців.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Tages Spiegel.

"Ще однією важливою темою були електронні підтвердження вакцинації. Ми всі були єдині в тому, що нам потрібно це. Технічні питання будуть опрацьовані Єврокомісією. Європейської комісії потрібно близько трьох місяців, щоб опрацювати технічні питання", - заявила вона.

За її словами, для початку такі сертифікати розроблять країни-члени, а Єврокомісія зробить їх "сумісними", щоб забезпечити можливість використовувати їх у всіх країнах-членах.

Крім того, Меркель повідомила, що політичного рішення про те, чи стане паспорт вакцинації обов'язковою умовою для поїздок, досі немає, проте ЄС може відкрити кордони для жителів інших країн з сертифікатами.

Нагадаємо, спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я з глобального реагування на COVID-19 Девід Набарро заявив, що сертифікат вакцинації від коронавірусу може стати важливим для міжнародних подорожей в майбутньому.

Раніше ВООЗ закликали країни не вводити так звані "COVID-паспорта". Проте, якщо надалі ситуація з доступністю і безпекою вакцин зміниться, такі документи можуть знадобитися, вважають в організації.

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