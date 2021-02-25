У ЄС планують ввести сертифікати COVID-вакцинації протягом трьох місяців

Лідери країн Європейського союзу домовилися про необхідність введення сертифікатів про вакцинацію. Вони будуть введені протягом трьох місяців.

"Ще однією важливою темою були електронні підтвердження вакцинації. Ми всі були єдині в тому, що нам потрібно це. Технічні питання будуть опрацьовані Єврокомісією. Європейської комісії потрібно близько трьох місяців, щоб опрацювати технічні питання", - заявила вона.

За її словами, для початку такі сертифікати розроблять країни-члени, а Єврокомісія зробить їх "сумісними", щоб забезпечити можливість використовувати їх у всіх країнах-членах.

Крім того, Меркель повідомила, що політичного рішення про те, чи стане паспорт вакцинації обов'язковою умовою для поїздок, досі немає, проте ЄС може відкрити кордони для жителів інших країн з сертифікатами.