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В ЕС планируют ввести сертификаты COVID-вакцинации в течение трех месяцев

Новина українською → Брюссель, Четверг 25 февраля 2021 21:40
В ЕС планируют ввести сертификаты COVID-вакцинации в течение трех месяцев Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации. Они будут введены в течение трех месяцев.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Tages Spiegel.

"Еще одной важной темой были электронные подтверждения вакцинации. Мы были все едины в том, что нам нужно это. Технические вопросы будут проработаны Еврокомиссией. Европейской комиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы", - заявила она.

По ее словам, для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их "совместимыми", чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах.

Кроме того, Меркель сообщила, что политического решения о том, станет ли паспорт вакцинации обязательным условием для поездок, до сих пор нет, однако ЕС может открыть границы для жителей других стран с сертификатами.

Напомним, спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по глобальному реагированию на COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что сертификат вакцинации от коронавируса может стать важным для международных путешествий в будущем.

Ранее в ВОЗ призвали страны не вводить так называемые "COVID-паспорта". Однако, если в дальнейшем ситуация с доступностью и безопасностью вакцин изменится, такие документы могут понадобиться, считают в организации.

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