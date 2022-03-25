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ЄС об'єднає закупки газу, аби запобігти конкуренції країн на ринку, - голова Єврокомісії

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П'ятниця 25 березня 2022 21:56
ЄС об'єднає закупки газу, аби запобігти конкуренції країн на ринку, - голова Єврокомісії Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Саміт Європейського союзу вирішив об'єднати закупівлі газу. Це допоможе країнам не конкурувати між собою на газовому ринку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twiiter-акаунт президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Я вітаю, що ми вирішили відтепер використовувати наші колективні можливості переговорів замість того, щоб конкурувати один з одним за ціною і підіймати ціни, ми об'єднаємо наші закупівлі", - заявила голова Єврокомісії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на думку віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, Путін може наказати повністю перекрити поставки газу до Європи. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що перехід на рублеві розрахунки є другим кроком до ескалації світового конфлікту.

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