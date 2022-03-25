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ЕС объединит закупки газа, чтобы предотвратить конкуренцию стран на рынке, - председатель Еврокомиссии

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 21:56
ЕС объединит закупки газа, чтобы предотвратить конкуренцию стран на рынке, - председатель Еврокомиссии Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Саммит Европейского союза решил объединить закупки газа. Это поможет странам не конкурировать между собой на газовом рынке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twiiter-аккаунте президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляєн.

"Я приветствую, что мы решили отныне использовать наши коллективные возможности переговоров, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать цены, мы объединим наши закупки", - заявила глава Еврокомиссии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по мнению вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, Путин может приказать полностью перекрыть поставки газа в Европу. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что переход на рублевые расчеты вторым шагом к эскалации мирового конфликта.

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