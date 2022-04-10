Дуда про воєнні злочини РФ: Зробимо все, щоб українці не чекали 80 років на справедливість

Польський президент Анджей Дуда запевнив, що його країна докладатиме всіх зусиль для якомога швидшого покарання всіх причетних до воєнних злочинів РФ на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії президента .

Польща надасть Україні підтримку на всіх рівнях для покарання воєнних злочинців. Дуда переконаний, що українці не повинні десятиліттями чекати на покарання винних.

"Ми будемо підтримувати Україну в усіх юридичних і дипломатичних діях, спрямованих на покарання винних у злочинах, які в цей момент здійснюють росіяни. Ми зробимо все, щоб постраждалим українцям не довелося чекати справедливості 80 років!" – заявив президент.