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Додон запропонував Санду обговорити розпуск парламенту Молдови

Новость на русском → Кишинів, Вівторок 08 грудня 2020 22:28
Додон запропонував Санду обговорити розпуск парламенту Молдови Фото: Ігор Додон (facebook.com/dodon.igor)
Автор: Дмитро Левицький

Чинний президент Молдови Ігор Додон запросив партію "Дія та солідарність", лідером якої є президент Майя Санду, обговорити дострокові вибори в країні. Водночас він відкинув вимогу опозиції відправити у відставку уряд Молдови.

Про це Додон заявив в інтерв'ю молдовському телеканалу N4.

За словами чинного президента, рішення про проведення дострокових парламентських виборів має ухвалюватися в ході переговорів між найбільшими партіями, які мають шанс потрапити до нового парламенту.

"Потрібно узгодити дату дострокових виборів та спільні дії щодо цього", - додав він.

Додон зазначив, що Партія соціалістів, яку він неформально очолює, разом з "Дією та солідарність" можуть заблокувати роботу парламенту, після чого Санду може підписати указ про його розпуск. Він також завірив, що робитиме все для того, щоб дострокові вибори парламенту пройшли восени 2021 року.

Нагадаємо, у неділю прихильники Санду вимагали розпуску парламенту Молдови після скандальних рішень щодо повноважень президента та статусу російської мови. На вихідних у Кишиневі відбулася акція протесту.

Після цього Санду зажадала відставки прем'єр-міністра Молдови та його уряду, що дозволило б провести дострокові парламентські вибори. Партія Санду вже почала підготовку вотуму недовіри уряду.

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