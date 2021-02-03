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Ядерну угоду між Росією і США продовжили на п'ять років: що це значить

Новость на русском → Москва, Середа 03 лютого 2021 15:54
Ядерну угоду між Росією і США продовжили на п'ять років: що це значить Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Лера Полищук

У середу, 3 лютого, угода між Росією та Сполученими Штатами про продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) набула чинності. Сторони обмінялися відповідними нотами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Зазначається, що договір буде діяти до 5 лютого 2026 року без будь-яких змін або доповнень

"З урахуванням особливої відповідальності Росії і США як найбільших ядерних держав прийнято важливе рішення, яке гарантує необхідний рівень передбачуваності та прозорості в цій сфері при строгому дотриманні балансу інтересів", - йдеться в повідомленні

Відзначимо, договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь був підписаний у 2010 році в Празі, а набув чинності в лютому 2011 року. Угода передбачає зменшення кількості ядерних бойових зарядів обома країнами до 1550. Кількість міжконтинентальних ракет, а також снарядів на підводних човнах і стратегічних бомбардувальниках не повинно перевищувати 700.

Нагадаємо, 29 січня президент Росії Володимир Путін підписав закон про продовження ядерного договору з США.

Раніше повідомлялося, що в жовтні 2019 року Путін запропонував Сполученим Штатам продовжити ядерну угоду на один рік без умов. Однак США наполягали на тому, що угода буде продовжена тільки за умови тимчасового заморожування розмірів ядерних арсеналів.

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