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Ядерное соглашение между Россией и США продлили на пять лет: что это значит

Новина українською → Москва, Среда 03 февраля 2021 15:54
Ядерное соглашение между Россией и США продлили на пять лет: что это значит Фото: Джо Байден и Владимир Путин (facebook.com/intercourier com ua)
Автор: Лера Полищук

В среду, 3 февраля, соглашение между Россией и Соединенными Штатами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вступило в силу. Стороны обменялись соответствующими нотами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Отмечается, что договор будет действовать до 5 февраля 2026 года без каких-либо изменений или дополнений

"С учетом особой ответственности России и США как крупнейших ядерных держав принято важное решение, которое гарантирует необходимый уровень предсказуемости и транспарентности в этой сфере при строгом соблюдении баланса интересов", - говорится в сообщении.

Отметим, договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году в Праге, а вступил в силу в феврале 2011 года. Соглашение предусматривает уменьшение количества ядерных боевых зарядов обеими странами до 1550. Число межконтинентальных ракет, а также снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700.

Напомним, 29 января президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ядерного договора с США.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года Путин предложил Соединенным Штатам продлить ядерное соглашение на один год без условий. Однако США настаивали на том, что соглашение будет продлено только при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов.

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