Депутат Держдуми пригрозив Польщі "денацифікацією" після України

Долучити до черги на "денацифікацію" Польщу запропонував депутат Державної думи від "Єдиної Росії" Олег Морозов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "єдинороса" .

Морозов вирішив залякати Польщу за публічні критичні висловлювання на адресу РФ. Зокрема, польський прем'єр-міністр Моравецький назвав Росію "раковою пухлиною".

"Своїми заявами про Росію, як "ракову пухлину", і про "контрибуцію", яку ми повинні виплатити Україні, Польща спонукає нас поставити її на перше місце в чергу на денацифікацію після України", – написав депутат.

Раніше президент Польщі Дуда закликав примусити Росію виплатити компенсації Україні після війни. РФ, на його думку, повинна відшкодувати збитки за завдані руйнування.