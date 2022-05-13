Депутат Госдумы пригрозил Польше "денацификацией" после Украины

Включить Польшу в очередь на "денацификацию" предложил депутат Государственной думы от "Единой России" Олег Морозов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "единоросса" .

Морозов решил запугать Польшу за публичные критические высказывания в адрес РФ. В частности, польский премьер-министр Моравецкий назвал Россию "раковой опухолью".

"Своими заявлениями о России, как "раковой опухоли", и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", – написал депутат.

Ранее президент Польши Дуда призвал заставить Россию выплатить компенсации Украине после войны. РФ, по его мнению, должна возместить ущерб за причиненные разрушения.