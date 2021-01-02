Справа Навального: в Bellingcat повідомили про інших жертв отруйників з ФСБ

Ймовірні отруйники російського опозиціонера Олексія Навального з Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ можуть бути причетні до ще кількох убивств. Подробиці будуть відомі до середини січня.

Про це журналіст розслідувального порталу Bellingcat Христо Грозєв розповів в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

За його словами, подробиці будуть оприлюднені в найближчі 2 тижні.

Розслідувачі поки не мають наміру називати імена конкретних потерпілих. Напередодні Грозєв виклав дані про 10 імовірних співробітників ФСБ і маршрутах їхніх поїздок.

Нагадаємо, Bellingcat оприлюднив розслідування, де йдеться, що до отруєння Олексія Навального отрутою "Новачок" причетні вісім співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Особистості імовірних учасників спецоперації з отруєння Навального були встановлені за допомогою аналізу і зіставлення метаданих дзвінків, офлайнових баз даних та даних з відкритих джерел.

Комісія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань проведе 19 січня засідання у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. В ПАРЄ з'явилися питання до Росії у зв'язку з розслідуванням Bellingcat.

РБК-Україна писало, що Державний департамент США звинуватив ФСБ Росії в отруєнні Навального.