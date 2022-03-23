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Чубайс пішов з посади спецпредставника Путіна та покинув Росію, - Bloomberg

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Москва, Середа 23 березня 2022 14:26
Чубайс пішов з посади спецпредставника Путіна та покинув Росію, - Bloomberg Фото: Анатолій Чубайс (thebell.io)
Автор: Антон Федорців

Спеціальний представник президента РФ з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс пішов з посади та покинув Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Екс-глава "Роснано" пішов з посади спецпредставника президента Росії з питань сталого розвитку та виїхав із країни.

Російська преса наразі підтвердила лише факт відставки Чубайса. Щодо його від'їзду з РФ підтверджень немає. Сам політик це питання журналістів проігнорував.

Хто такий Анатолій Чубайс

Російський політичний та державний діяч, один із ідеологів економічних реформ 90-х. Із 1991 року з невеликими перервами займав ключові посади в уряді та державних компаніях.

У 1991-1994 рр. Чубайс був головою Державного Комітету Росії з управління державним майном. Паралельно обіймав посаду заступника глави уряду РФ.

У 1996-1997 рр. очолював Адміністрацію президента Єльцина. Пізніше обіймав посаду міністра фінансів і першого заступника глави уряду Росії.

Чубайс 10 років входив до ради директорів РАО "ЄЕС Росії", а після його ліквідації став генеральним директором державної корпорації "Російська корпорація нанотехнологій". У 2011-2020 рр. також був головою ради правління "Роснано".

У грудні 2020-го Анатолій Чубайс став спецпредставником Путіна зі зв'язків з міжнародними організаціями для досягнення цілей сталого розвитку.

До слова, депутатам "Єдиної Росії" заборонили виїжджати з РФ без дозволу керівництва фракції в Держдумі.

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