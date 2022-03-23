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Чубайс ушел с должности спецпредставителя Путина и покинул Россию, - Bloomberg

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Москва, Среда 23 марта 2022 14:26
Чубайс ушел с должности спецпредставителя Путина и покинул Россию, - Bloomberg Фото: Анатолий Чубайс (thebell.io)
Автор: Антон Федорцив

Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс ушел с поста и покинул Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс ушел с должности спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны.

Российская пресса подтвердила лишь факт отставки Чубайса. Относительно его отъезда из РФ подтверждений нет. Сам политик этот вопрос журналистов проигнорировал.

Кто такой Анатолий Чубайс

Российский политический и государственный деятель, один из идеологов экономических реформ 90-х годов. С 1991 года с небольшими перерывами занимал ключевые посты в правительстве или в государственных компаниях.

В 1991-1994 гг. Чубайс был главой Государственного Комитета России по управлению государственным имуществом. Параллельно занимал должность замглавы правительства РФ.

В 1996-1997 гг. возглавлял Администрацию президента Ельцина. Позже занимал должность министра финансов и первого замглавы правительства России.

Чубайс 10 лет входил в совет директоров РАО "ЕЭС России", а после его ликвидации стал генеральным директором государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". В 2011-2020 гг. также являлся председателем совета правления "Роснано".

В декабре 2020-го Анатолий Чубайс стал спецпредставителем Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

К слову, депутатам "Единой России" запретили уезжать из РФ без разрешения руководства фракции в Госдуме.

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