Чубайс ушел с должности спецпредставителя Путина и покинул Россию, - Bloomberg

Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс ушел с поста и покинул Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс ушел с должности спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны.

Российская пресса подтвердила лишь факт отставки Чубайса. Относительно его отъезда из РФ подтверждений нет. Сам политик этот вопрос журналистов проигнорировал.

Кто такой Анатолий Чубайс

Российский политический и государственный деятель, один из идеологов экономических реформ 90-х годов. С 1991 года с небольшими перерывами занимал ключевые посты в правительстве или в государственных компаниях.

В 1991-1994 гг. Чубайс был главой Государственного Комитета России по управлению государственным имуществом. Параллельно занимал должность замглавы правительства РФ.

В 1996-1997 гг. возглавлял Администрацию президента Ельцина. Позже занимал должность министра финансов и первого замглавы правительства России.

Чубайс 10 лет входил в совет директоров РАО "ЕЭС России", а после его ликвидации стал генеральным директором государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". В 2011-2020 гг. также являлся председателем совета правления "Роснано".

В декабре 2020-го Анатолий Чубайс стал спецпредставителем Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.