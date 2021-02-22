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Кількість жертв коронавірусу в США перевищила втрати у Другій світовій і ще двох війнах

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 22 лютого 2021 01:03
Кількість жертв коронавірусу в США перевищила втрати у Другій світовій і ще двох війнах Фото: навігація (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Кількість жертв коронавірусу нового типу в США перетнула позначку в 500 тисяч. Це більше, ніж кількість втрат країни у Другій світовій війні, Корейській війні та війні у В'єтнамі.

Про це пише TMZ.

Як уточнює видання, 291 тис. американців загинуло у Другій світовій війні. Жертвами війни у В'єтнамі стали 47 434 американських військових. У Корейській війні загинуло 33 739 американських солдатів.

Повідомляється, що від наслідків, викликаних COVID-19, у США померли вже 502 тисячі осіб.

26 січня уряд США почав вимагати від майже всіх міжнародних авіапасажирів отримання негативних результатів тесту на COVID-19 протягом трьох днів після поїздки, але не має аналогічних вимог для перетину сухопутного кордону.

В указі Байден наказав офіційним особам США "негайно почати дипломатичні переговори з урядами Канади та Мексики щодо протоколів громадської охорони здоров'я для наземних портів в'їзду".

Раніше в Білому домі заявили, що зараз приїзд "нових мігрантів" на територію Сполучених Штатів є "несвоєчасним". Це пов'язано з пандемією коронавірусу у світі.

РБК-Україна писало, що в Європі зросли антисемітські настрої під час пандемії коронавірусу.

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