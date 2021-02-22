Число жертв коронавируса в США превысило потери во Второй мировой и еще двух войнах

Число жертв коронавируса нового типа в США пересекло отметку в 500 тысяч. Это больше, чем количество потерь страны во Второй мировой войне, Корейской войне и войне во Вьетнаме.

Об этом пишет TMZ .

Сообщается, что от последствий, вызванных COVID-19, в США умерли уже 502 тысячи человек.

Как уточняет издание, 291 тыс. американцев погибло во Второй мировой войне. Жертвами войны во Вьетнаме стали 47 434 американских военных. В Корейской войне погибло 33 739 американских солдат.

26 января правительство США начало требовать от почти всех международных авиапассажиров получения отрицательных результатов теста на COVID-19 в течение трех дней после поездки, но не имеет аналогичных требований для пересечения сухопутной границы.

В указе Байден приказал официальным лицам США "немедленно начать дипломатические переговоры с правительствами Канады и Мексики относительно протоколов общественного здравоохранения для наземных портов въезда".

Ранее в Белом доме заявили, что в настоящее время приезд "новых мигрантов" на территорию Соединенных Штатов является "несвоевременным". Это связано с пандемией коронавируса в мире.

РБК-Украина писало, что в Европе выросли антисемитские настроения во время пандемии коронавируса.