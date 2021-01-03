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Чотири сенатори-республіканці закликали Конгрес затвердити перемогу Байдена

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 03 січня 2021 20:59
Чотири сенатори-республіканці закликали Конгрес затвердити перемогу Байдена Фото: сенатор Мітт Ромні (flickr.com/186711908@N05)
Автор: Роман Тверденко

Чотири сенатори-республіканці закликали Конгрес США затвердити результати голосування колегії вибірників за підсумками виборів президента. Ці сенатори підписали двопартійну заяву.

Про це повідомляє Reuters.

Разом з чотирма сенаторами від Демократичної партії (Джо Мачін, Марк Уорнер, Дженн Шахін і Меггі Хассан) і одним незалежним сенатором (Білл Кессіді) з заявою виступили Мітт Ромні (штат Юта), Сюзан Коллінс (Мен), Ліза Мурковскі (Аляска) і Білл Кессіді (Луїзіана).

"Зараз всі спроби поставити під сумнів результати виборів суперечать чітко вираженій волі американського народу і підривають впевненість у вже визначених результатах. Виборці проголосували, прийшов час Конгресу затвердити результати, виконавши свої зобов'язання. Потрібно рухатися далі", - сказано в заяві.

В суботу 11 сенаторів-республіканців на чолі з представником Техасу Тедом Крузом заявили, що збираються оскаржити результати голосування колегії вибірників. Вони закликають розглянути результати голосування на виборах президента США в спірних штатах.

Нагадаємо, 1 січня президент США Дональд Трамп заявив, що у Вашингтоні збирає мітинг своїх прихильників. Акція проти результатів виборів відбудеться 6 січня.

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