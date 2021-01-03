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Четыре сенатора-республиканца призвали Конгресс утвердить победу Байдена

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 03 января 2021 20:59
Четыре сенатора-республиканца призвали Конгресс утвердить победу Байдена Фото: сенатор Митт Ромни (flickr.com/186711908@N05)
Автор: Роман Тверденко

Четыре сенатора-республиканца призвали Конгресс США утвердить результаты голосования коллегии выборщиков по итогам выборов президента. Эти сенаторы подписали двухпартийное заявление.

Об этом сообщает Reuters.

Вместе с четырьмя сенаторами от Демократической партии (Джо Мачин, Марк Уорнер, Дженн Шахин и Мэгги Хассан) и одним независимым сенатором (Билл Кэссиди) с заявлением выступили Митт Ромни (штат Юта), Сюзан Коллинс (Мэн), Лиза Мурковски (Аляска) и Билл Кэссиди (Луизиана).

"Сейчас все попытки поставить под сомнение результаты выборов противоречат четко выраженной воле американского народа и подрывают уверенность в уже определенных результатах. Выборщики проголосовали, пришло время Конгрессу утвердить результаты, выполнив свои обязательства. Нужно двигаться дальше", - сказано в заявлении.

В субботу 11 сенаторов-республиканцев во главе с представителем Техаса Тедом Крузом заявили, что собираются оспорить результаты голосования коллегии выборщиков. Они призывают рассмотреть результаты голосования на выборах президента США в спорных штатах.

Напомним, 1 января президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне собирает митинг своих сторонников. Акция против результатов выборов состоится 6 января.

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