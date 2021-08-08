У Чорногорії спалахнула лісова пожежа. Вогонь наблизився до столиці
У Чорногорії лісова пожежа охопила височину Мало-Брдо і впритул наблизилася до житлових будинків у Подгориці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне чорногорське телебачення.
Вогонь повністю охопив прилеглу височину. В даний час йдуть роботи з ліквідації загоряння.
Мер Подгориці Іван Вукович повідомив у Twitter, що причиною пожежі став підпал.
"Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використав можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції", - написав мер міста.
Dok naše kolege danonoćno čuvaju Goricu i Ljubović, neko je ‘iskoristio priliku’ i podmetnuo požar na Malom brdu.— Ivan Vukovic (@pg_mayor) August 8, 2021
Služba zaštite je već na terenu.
Samo zbog funkcije koju pokrivam, ne mogu napisati ono što trenutno mislim i osjećam.
Nadam se efikasnoj reakciji @PolicijaCG. pic.twitter.com/abKrynzYsC