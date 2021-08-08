У Чорногорії спалахнула лісова пожежа. Вогонь наблизився до столиці

У Чорногорії лісова пожежа охопила височину Мало-Брдо і впритул наблизилася до житлових будинків у Подгориці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне чорногорське телебачення.

Вогонь повністю охопив прилеглу височину. В даний час йдуть роботи з ліквідації загоряння.

Мер Подгориці Іван Вукович повідомив у Twitter, що причиною пожежі став підпал.

"Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використав можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції", - написав мер міста.