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У Чорногорії спалахнула лісова пожежа. Вогонь наблизився до столиці

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Чорногорія, Неділя 08 серпня 2021 20:20
У Чорногорії спалахнула лісова пожежа. Вогонь наблизився до столиці Фото: у Чорногорії спалахнула лісова пожежа (twitter.com/SladjaVujacic)
Автор: РБК-Україна

У Чорногорії лісова пожежа охопила височину Мало-Брдо і впритул наблизилася до житлових будинків у Подгориці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне чорногорське телебачення.

Вогонь повністю охопив прилеглу височину. В даний час йдуть роботи з ліквідації загоряння.

Мер Подгориці Іван Вукович повідомив у Twitter, що причиною пожежі став підпал.

"Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використав можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції", - написав мер міста.

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