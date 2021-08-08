В Черногории вспыхнул лесной пожар. Огонь приблизился к столице

В Черногории лесной пожар охватил возвышенность Мало-Брдо и вплотную приблизился к жилым домам в Подгорице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное черногорское телевидение.

Огонь полностью охватил прилегающую возвышенность. В настоящее время идут работы по ликвидации возгорания.

Мэр Подгорицы Иван Вукович сообщил в Twitter, что причиной пожара стал поджог.

"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", - написал мэр города.