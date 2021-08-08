ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черногории вспыхнул лесной пожар. Огонь приблизился к столице

Новина українською →
Черногория, Воскресенье 08 августа 2021 20:20
В Черногории вспыхнул лесной пожар. Огонь приблизился к столице Фото: в Черногории вспыхнул лесной пожар (twitter.com/SladjaVujacic)
Автор: РБК-Украина

В Черногории лесной пожар охватил возвышенность Мало-Брдо и вплотную приблизился к жилым домам в Подгорице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное черногорское телевидение.

Огонь полностью охватил прилегающую возвышенность. В настоящее время идут работы по ликвидации возгорания.

Мэр Подгорицы Иван Вукович сообщил в Twitter, что причиной пожара стал поджог.

"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", - написал мэр города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черногория Пожар
NEWS
Во Львовской области выявили семь случаев "Дельта" штамма
Во Львовской области выявили семь случаев "Дельта" штамма
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация