В Черногории вспыхнул лесной пожар. Огонь приблизился к столице
В Черногории лесной пожар охватил возвышенность Мало-Брдо и вплотную приблизился к жилым домам в Подгорице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное черногорское телевидение.
Огонь полностью охватил прилегающую возвышенность. В настоящее время идут работы по ликвидации возгорания.
Мэр Подгорицы Иван Вукович сообщил в Twitter, что причиной пожара стал поджог.
"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", - написал мэр города.
Dok naše kolege danonoćno čuvaju Goricu i Ljubović, neko je ‘iskoristio priliku’ i podmetnuo požar na Malom brdu.— Ivan Vukovic (@pg_mayor) August 8, 2021
Služba zaštite je već na terenu.
Samo zbog funkcije koju pokrivam, ne mogu napisati ono što trenutno mislim i osjećam.
Nadam se efikasnoj reakciji @PolicijaCG. pic.twitter.com/abKrynzYsC