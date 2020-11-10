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Британія дзеркально відповіла Білорусі на видворення дипломатів

Новость на русском → Лондон, Вівторок 10 листопада 2020 16:12
Британія дзеркально відповіла Білорусі на видворення дипломатів Фото: Домінік Рааб (facebook.com DominicRaabMP)
Автор: Дмитро Левицький

Британія дзеркально відповіла на рішення Міністерства закордонних справ Білорусі щодо оголошення двох британських дипломатів персона нон грата. Лондон також висилає двох білоруських дипломатів.

Про це на сторінці у Twitter заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Як наголосив глава відомства, Британія не боїться спроб режиму Олександра Лукашенка завадити Лондону висвітлювати правду про ситуацію в Білорусі.

"Сполучене Королівство не буде налякане спробами режиму Лукашенка завадити нам говорити про фальсифікації на виборах та насильство над білоруським народом. Сьогодні ми висилаємо двох білоруських дипломатів у відповідь не необгрунтоване видворення британських дипломатів", - написав Рааб.

Нагадаємо, вчора білоруське державне телебачення повідомило про видворення двох британських дипломатів за діяльність деструктивного характеру на території Білорусі. Британські дипломати вже залишили територію Білорусі.

У Лондоні назвали рішення Білорусі "абсолютно невиправданим" та звинуватили Лукашенка у спробі приховати гноблення білоруського народу.

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