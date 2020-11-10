Британія дзеркально відповіла Білорусі на видворення дипломатів
Британія дзеркально відповіла на рішення Міністерства закордонних справ Білорусі щодо оголошення двох британських дипломатів персона нон грата. Лондон також висилає двох білоруських дипломатів.
Про це на сторінці у Twitter заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.
Як наголосив глава відомства, Британія не боїться спроб режиму Олександра Лукашенка завадити Лондону висвітлювати правду про ситуацію в Білорусі.
"Сполучене Королівство не буде налякане спробами режиму Лукашенка завадити нам говорити про фальсифікації на виборах та насильство над білоруським народом. Сьогодні ми висилаємо двох білоруських дипломатів у відповідь не необгрунтоване видворення британських дипломатів", - написав Рааб.
Нагадаємо, вчора білоруське державне телебачення повідомило про видворення двох британських дипломатів за діяльність деструктивного характеру на території Білорусі. Британські дипломати вже залишили територію Білорусі.
У Лондоні назвали рішення Білорусі "абсолютно невиправданим" та звинуватили Лукашенка у спробі приховати гноблення білоруського народу.