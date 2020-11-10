Британия зеркально ответила Беларуси на выдворение дипломатов
Британия зеркально ответила на решение Министерства иностранных дел Беларуси об объявлении двух британских дипломатов персона нон грата. Лондон также высылает двух белорусских дипломатов.
Об этом на странице в Twitter заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.
Как отметил глава ведомства, Британия не боится попыток режима Александра Лукашенко помешать Лондону освещать правду о ситуации в Беларуси.
"Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и насилии над белорусским народом. Сегодня мы высылаем двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованное выдворение британских дипломатов", - написал Рааб.
Напомним, вчера белорусское государственное телевидение сообщило о высылке двух британских дипломатов за деятельность деструктивного характера на территории Беларуси. Британские дипломаты уже покинули территорию Беларуси.
В Лондоне назвали решение Беларуси "абсолютно неоправданным" и обвинили Лукашенко в попытке скрыть угнетение белорусского народа.