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Британия зеркально ответила Беларуси на выдворение дипломатов

Новина українською → Лондон, Вторник 10 ноября 2020 16:12
Британия зеркально ответила Беларуси на выдворение дипломатов Фото: Доминик Рааб (facebook.com DominicRaabMP)
Автор: Дмитрий Левицкий

Британия зеркально ответила на решение Министерства иностранных дел Беларуси об объявлении двух британских дипломатов персона нон грата. Лондон также высылает двух белорусских дипломатов.

Об этом на странице в Twitter заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Как отметил глава ведомства, Британия не боится попыток режима Александра Лукашенко помешать Лондону освещать правду о ситуации в Беларуси.

"Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и насилии над белорусским народом. Сегодня мы высылаем двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованное выдворение британских дипломатов", - написал Рааб.

Напомним, вчера белорусское государственное телевидение сообщило о высылке двух британских дипломатов за деятельность деструктивного характера на территории Беларуси. Британские дипломаты уже покинули территорию Беларуси.

В Лондоне назвали решение Беларуси "абсолютно неоправданным" и обвинили Лукашенко в попытке скрыть угнетение белорусского народа.

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