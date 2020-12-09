У Британії зафіксували перші випадки алергії на вакцину від COVID

У Великобританії зафіксували випадки алергічної реакції на вакцину від коронавірусу розробки Pfizer. Людей з сильною алергією закликали не робити щеплення нею.

Про це повідомляє Reuters.

У перші дні вакцинації були зафіксовані два випадки алергічної реакції у співробітників Національної медичної служби Британії. Але обидва вони в порядку і відновлення проходить добре.

Розслідування випадків алергічної реакції буде ще тривати. В Pfizer і BioNTech також вітали дослідження ситуації. Там зазначили, що на стадії масового випробування вакцини також виключали з дослідження людей з історією сильних алергічних реакцій.

У зв'язку з цим, британська Національна медична служба закликала людей з історією сильних алергічних реакцій в анамнезі не йти на вакцинацію від коронавірусу.

На цьому тижні у Великобританії почалася вакцинація населення від коронавірусу вакциною Pfizer. Першими до щеплень допустили літніх людей та медиків.

Також сьогодні Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Ліки вже передали на зберігання у сховищі ізраїльської фармацевтичної кампанії Teva.