У Британії нелегалам запропонують вакцинацію без будь-яких перевірок документів

Зазначено, що благодійним організаціям та іншим групам запропонують зв'язатися з нелегальними мігрантами, які не зареєстровані у терапевта, щоб переконати їх пройти вакцинацію.

Відзначається, що актуальних даних про кількість людей, що проживають у країні без офіційного дозволу, немає. За останньою оцінкою Міністерства внутрішніх справ, зробленою у 2005 році, в країні незаконно проживає близько 430 тисяч осіб.

За оцінками ж одного незалежного дослідження, проведеного у 2019 році, тепер це число може становити від 800 тисяч до 1,2 мільйона осіб.

Підкреслюється, що мігранти без офіційного статусу будуть вакциновані в тому ж порядку, що й інші жителі Великобританії, в залежності від їх віку або медичного статусу.