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У Британії нелегалам запропонують вакцинацію без будь-яких перевірок документів

Автор: Юлія Струк

Уряд Британії заявив, що людям, які живуть у країні з неофіційними або невизначеним міграційним статусом, запропонують вакцинацію від коронавірусу. Причому прищепити їх повинні без будь-яких перевірок права на проживання у державі.

Про це повідомляє Тhe Guardian.

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Зазначено, що благодійним організаціям та іншим групам запропонують зв'язатися з нелегальними мігрантами, які не зареєстровані у терапевта, щоб переконати їх пройти вакцинацію.

Відзначається, що актуальних даних про кількість людей, що проживають у країні без офіційного дозволу, немає. За останньою оцінкою Міністерства внутрішніх справ, зробленою у 2005 році, в країні незаконно проживає близько 430 тисяч осіб.

За оцінками ж одного незалежного дослідження, проведеного у 2019 році, тепер це число може становити від 800 тисяч до 1,2 мільйона осіб.

Підкреслюється, що мігранти без офіційного статусу будуть вакциновані в тому ж порядку, що й інші жителі Великобританії, в залежності від їх віку або медичного статусу.

Нагадаємо, куратор процесу вакцинації у Британії Надим Захаві заявив, що британський уряд не планує введення COVID-паспортів. У разі необхідності британські лікарі будуть видавати довідку про вакцинацію.

Як писало РБК-Україна, в країні першу дозу COVID-вакцини отримали вже 10 млн жителів країни. Таким чином, провакциновані вже 15% населення Сполученого Королівства.

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Новини України Великобританиянелегалывакцинація
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