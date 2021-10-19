У Британії знайшли ще більш заразний варіант коронавірусу, ніж "Дельта", - FT

Британські вчені заявили про виявлення нового варіанту коронавірусу, який утворився від мутації штаму "Дельта". Вчені вважають, що цей варіант, який отримав назву AY.4.2, ще більш заразний, чим штам "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Новий варіант лише нещодавно був виявлений британськими вірусологами, які слідкують за генетичною еволюцією штаму "Дельта", але на нього вже припадає майже 10% нових випадків захворювання в Британії.

Двоє британських експертів Джеффрі Барретт та Франсуа Баллу заявили, що варіант AY.4.2 на 10-15% заразніший, чим оригінальний штам "Дельта", який став домінуючим по всьому світу.

"На даному етапі ми маємо бути обережними. Британія - єдина країна, в якій він добився такого успіху, і я все ж не виключаю, що його ріст може бути випадковою демографічною подією", - сказав Баллу.

Водночас деякі експерти з США кажуть, що ріст випадків коронавірусу, рівня госпіталізації та смертей у Британії може бути пов'язаним саме з появою нового варіанту AY.4.2.