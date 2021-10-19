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В Британии нашли еще более заразный вариант коронавируса, чем "Дельта", - FT

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Британия, Вторник 19 октября 2021 20:15
В Британии нашли еще более заразный вариант коронавируса, чем "Дельта", - FT Фото: в Британии нашли новый вариант коронавируса (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Британские ученые заявили об обнаружении нового варианта коронавируса, который образовался от мутации штамма "Дельта". Ученые считают, что этот вариант, получивший название AY.4.2, еще более заразен, чем штамм "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Новый вариант только недавно был обнаружен британскими вирусологами, которые следят за генетической эволюцией штамма "Дельта", но на него уже приходится почти 10% новых случаев заболевания в Британии.

Двое британских экспертов Джеффри Барретт и Франсуа Баллу заявили, что вариант AY.4.2 на 10-15% заразнее, чем оригинальный штамм "Дельта", который стал доминирующим по всему миру.

"На данном этапе мы должны быть осторожными. Британия - единственная страна, в которой он добился такого успеха, и я все же не исключаю, что его рост может быть случайным демографическим событием", - сказал Баллу.

В то же время некоторые эксперты из США говорят, что рост случаев коронавируса, уровня госпитализации и смертей в Британии может быть связанным именно с появлением нового варианта AY.4.2.

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