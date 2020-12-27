RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Британії мають намір в січні почати випуск вакцини Оксфордського університету

Автор: Артур Родивилов

Влада Великобританії має намір в січні почати вакцинацію населення від коронавірусу препаратом, розробленим Оксфордським університетом спільно з фармкомпанією AstraZeneca. Препарат буде поширений для вакцинації вже з 4 січня.

Про це повідомляє Sunday Telegraph.

Якщо регулятор найближчими днями схвалить вакцину, спортивні стадіони та конференц-зали переобладнають у центри масової вакцинації.

"Уряд націлений на те, щоб протягом двох тижнів 2 мільйони осіб отримали першу дозу вакцини Оксфорда або Pfizer в рамках масштабного розширення програми вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді AstraZeneca оцінила ефективність своєї вакцини від коронавірусу. Компанія ще до завершення випробувань заявила, що вакцина ефективна на 70%.

Однак через сумнівні проміжні результати

Як повідомляло РБК-Україна, AstraZeneca планує до кінця року зробити 200 млн доз власної вакцини від коронавірусу. Ще 700 млн доз препарату планують виготовити в перші три місяці 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВеликобританияКоронавірус