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У Британії медики заявили про мутацію коронавірусу від лікування антитілами

Новость на русском → Лондон, Неділя 07 лютого 2021 03:58
У Британії медики заявили про мутацію коронавірусу від лікування антитілами Фото: новий вид коронавіруса виявили в Європі (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Переливання плазми пацієнтам з ослабленою імунною системою могло спровокувати мутації коронавірусу. До такого висновку прийшли медики з Кембриджського університету у Великобританії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вчені протягом 102 днів спостерігали за перебігом коронавірусної інфекції у пацієнта, який отримує плазму з антитілами від донорів, що перехворіли COVID-19.

Попри надану допомогу, пацієнт, чий імунітет був ослаблений перенесеним раніше онкологічним захворюванням, помер.

Професор мікробіології з Кембриджського інституту терапевтичної імунології та інфекційних захворювань Равіндра Гупта, що вивчав цей випадок разом з колегами, вважає, що плазма з антитілами може вплинути на вірус достатньо, щоб змусити його мутувати.

"Коли вірус має можливість залишатися в організмі людини протягом тривалого періоду і розмножуватися, він вчиться боротися з імунною системою", - зазначив він.

Наголошується, що мутації коронавірусу відбувалися після кожного переливання плазми в спайковому білку, який відповідає за проникнення в здорові клітини організму. При цьому фахівці не відзначили виникнення серйозних мутацій після прийому пацієнтом препарату ремдесивир.

У звіті говориться, що у пацієнта не розвинувся певний варіант коронавірусу, як той, що тепер став домінуючою формою, що циркулює у Великобританії. "Це тільки показує, що хтось міг стати нульовим пацієнтом", - підкреслив Гупта.

Автори дослідження вважають, що з урахуванням отриманих даних плазму крові людей, які перехворіли на коронавірус, слід застосовувати при лікуванні пацієнтів зі слабким імунітетом з обережністю.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що "африканський" штам коронавірусу виявили в 31 країні. При цьому 70 країн підтвердили зараження "британським" штамом COVID.

Крім того, Єврокомісія рекомендувала посилити правила в'їзду до країни Євросоюзу з третіх країн через ризик поширення мутованих штамів COVID.

Зазначимо, що у ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу, в тому числі і "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

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