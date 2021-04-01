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Немає хворих. В Ізраїлі почали закривати COVID-відділення лікарень

Автор: Дмитро Левицький

В Ізраїлі почали закривати відділення лікарень, призначені для лікування хворих на коронавірус. Це пов'язано з тим, що хворих на коронавірус в Ізраїлі майже немає взагалі.

Про це пише ізраїльська газета "Єдіот ахронот".

Як розповіло видання, 30 березня лікарня "Рамбам" не прийняла жодного нового хворого на коронавірус, хоча ще минулого місяця до її відділення госпіталізували по 15 пацієнтів на добу.

Не прийняли нових COVID-хворих і лікарні "Ассута" та "Меїр", а у лікарні "Шиба" та "Бейлінсон" госпіталізували 30 березня тільки по одному хворому з підозрою на COVID-19. Під час піку епідемії в ці лікарні госпіталізували по 20-30 людей щодоби.

Спад кількості нових хворих зафіксували і в лікарні "Хадасса - Ейн-Керем", яка вважається одною з найбільш навантажених в країні. У вівторок ця лікарня прийняла всього трьох нових пацієнтів.

Крім того, за даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїля, станом на сьогодні лікування у всіх лікарнях країни загалом проходять менше 400 людей, а наприкінці січня кількість пацієнтів становила - понад 1100.

Покращення ситуації з коронавірусом пов'язують з вакцинацією. Ізраїль вже повністю вакцинував від коронавірусу більш ніж половину свого населення.

Нагадаємо, Ізраїль планує почати вакцинацію від коронавірусу дітей віком 12-15 років. Вакцинація почнеться, як тільки вакцина компанії Pfizer отримає відповідне схвалення на території США.

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Новини України ІзраїльбольницаКоронавірус
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