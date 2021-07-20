Безос і ще троє туристів полетіли в космос: що відомо
У Техасі відбувся запуск космічної ракети New Shepard компанії Blue Origin, засновником якої є американський мільярдер Джефф Безос. Разом із засновником Amazon в космос полетіли ще три туриста.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.
Ракета стартувала з віддаленого об'єкта в пустелі на заході Техасу.
Раніше анонсувалося, що політ автоматизованої ракети, який не вимагає управління з боку екіпажу, триватиме 11 хвилин. За цей час пасажири відчують справжню невагомість, побачать кривизну горизонту.
Космоліт Безоса зробив 15 керованих польотів без людей, а це перша подорож з пасажирами на борту.
New Shepard розрахований на 6 пасажирів, але на цей раз їх буде тільки четверо.
У космос полетів Джефф Безос, його брат Марк, 18-річний студент-фізик Олівер Демен і 82-річна льотчиця Уоллі Фанк.
Нагадаємо, ракета злетить, досягне приблизно 40 км висоти, після чого від неї відокремиться капсула.