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Безос и еще трое туристов улетели в космос: что известно

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Техас, Вторник 20 июля 2021 16:11
Безос и еще трое туристов улетели в космос: что известно Фото: американский миллиардер Джефф Безос улетел в космос (twitter.com/blueorigin2)
Автор: Анастасия Рокитна

В Техасе состоялся запуск космической ракеты New Shepard компании Blue Origin, основателем которой является американский миллиардер Джефф Безос. Вместе с основателем Amazon в космос полетели еще три туриста.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

Ракета стартовала с удаленного объекта в пустыне на западе Техаса.

Ранее анонсировалось, что полет автоматизированной ракеты, который не требует управления со стороны экипажа, продлится 11 минут. За это время пассажиры почувствуют настоящую невесомость, увидят кривизну горизонта.

Космолет Безоса сделал 15 управляемых полетов без людей, а это первое путешествие с пассажирами на борту.

New Shepard рассчитан на 6 пассажиров, но на этот раз их будет только четверо.

В космос улетеле Джефф Безос, его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя летчица Уолли Фанк.

Напомним, ракета взлетит, достигнет примерно 40 км высоты, после чего от нее отделится капсула.

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