У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за тяжку шкоду інтересам країни
Депутат нижньої палати парламенту Білорусі Марія Василевич заявила про підготовку змін до закону "Про громадянство Республіки Білорусь". В закон хочуть внести нові можливості для позбавлення білоруського громадянства.
У новому законопроекті виключаються випадки, коли "припинення громадянства допомагає уникнути відповідальності за злочин".
"Передбачається можливість втрати білоруського громадянства внаслідок участі в терористичній та іншій екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі", - повідомила вона.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав події останніх місяців в країні спробою неконституційного перевороту.
Зазначимо, у Білорусі почали відраховувати студентів з вищих навчальних закладів після заяви Лукашенка.
Також Лукашенко на нараді з підготовки шостого "Народного зібрання" заявив, що наказав розігнати демонстрантів у Мінську 25 жовтня. За його словами, він хотів убезпечити людей.