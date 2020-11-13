ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за тяжку шкоду інтересам країни

Новость на русском → Мінськ, П'ятниця 13 листопада 2020 13:30
У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за тяжку шкоду інтересам країни Фото: паспорт громадянина Білорусі (mfa gov by)
Автор: Анастасия Рокитна

Депутат нижньої палати парламенту Білорусі Марія Василевич заявила про підготовку змін до закону "Про громадянство Республіки Білорусь". В закон хочуть внести нові можливості для позбавлення білоруського громадянства.

У новому законопроекті виключаються випадки, коли "припинення громадянства допомагає уникнути відповідальності за злочин".

"Передбачається можливість втрати білоруського громадянства внаслідок участі в терористичній та іншій екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі", - повідомила вона.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав події останніх місяців в країні спробою неконституційного перевороту.

Зазначимо, у Білорусі почали відраховувати студентів з вищих навчальних закладів після заяви Лукашенка.

Також Лукашенко на нараді з підготовки шостого "Народного зібрання" заявив, що наказав розігнати демонстрантів у Мінську 25 жовтня. За його словами, він хотів убезпечити людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Білорусь гражданин
NEWS
Черкаси відмовились вводити карантин вихідного дня
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Черкаси відмовились вводити карантин вихідного дня
DAILY
Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі