В Беларуси предложили лишать гражданства за тяжкий вред интересам страны
Депутат нижней палаты парламента Беларуси Мария Василевич заявила о подготовке изменений в закон "О гражданстве Республики Беларусь". В закон хотят внести новые возможности для лишения белорусского гражданства.
В новом законопроекте исключаются случаи, когда "прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление".
"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси", - сообщила она.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал события последних месяцев в стране попыткой неконституционного переворота.
Отметим, в Беларуси начали отчислять студентов из высших учебных заведений после заявления Лукашенко.
Также Лукашенко на совещании по подготовке шестого "Народного собрания" заявил, что приказал разогнать демонстрантов в Минске 25 октября. По его словам, он хотел обезопасить людей.