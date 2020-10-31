Білорусь з 1 листопада забороняє в'їзд іноземцям, але є виключення

Білорусь заборонить в'їзд на свою територію іноземцям та особам без громадянства за для запобігання поширенню коронавірусу. Заборона почне діяти з 1 листопада.
Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі.
Однак заборона не стосується прибуття в Білорусь повітряним транспортом через Національний аеропорт "Мінськ".
Заборона також не поширюватиметься на наступні категорії:
Громадяни Білорусі, іноземці, які є подружжям, батьками чи дітьми білорусів, а також іноземці з правом постійного проживання в Білорусі повинні після перетину кордону пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 10 календарних днів.
Нагадаємо, 29 жовтня Білорусь оголосила про закриття кордонів з усіма сусідніми державами, крім Росії, для боротьби з поширенням коронавірусу.
В українському МЗС заявили, що будуть вживати заходів, якщо доведуть, що рішення Білорусі про закриття кордонів не пов'язане з коронавірусом.