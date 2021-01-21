Байден посилив обмеження на в'їзд в США. Відправлятимуть на карантин

Президент США Джо Байден підписав указ про посилення обмежень на в'їзд на територію Сполучених Штатів. Після прибуття в США з-за кордону доведеться проходити самоізоляцію.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Також всіх зобов'язали мати негативний тест на коронавірус.

Крім того, 46-й президент США підписав розпорядження з вимогою, щоб люди були в масках в літаках, потягах та морських суднах.

Американський президент вдався до таких рішень для боротьби з поширенням коронавірусу в США, де спостерігається посилення пандемії. Байден прогнозує, що в лютому в Сполучених Штатах кількість смертей від коронавірусу перевищить 500 тисяч, але він запевнив, що Америка переможе пандемію.

Нагадаємо, очікувалося, що сьогодні президент Байден підпише низку указів, спрямованих на боротьбу пандемією коронавірусу в США. Як наголосив сам Байден, зараз "не можна втрачати ні секунди".

Додамо, що в перший день свого президентства Байден запровадив ініціативу "100 днів у масках", а також повернув США до Всесвітньої організації охорони здоров'я.