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Байден скорочує розрив у Пенсільванії, де відновили підрахунок голосів

Новость на русском → Пенсільванія, П'ятниця 06 листопада 2020 00:40
Байден скорочує розрив у Пенсільванії, де відновили підрахунок голосів Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Підрахунок бюлетенів, що надійшли поштою в штаті Пенсільванія, показує, що Джо Байден швидко наздоганяє Дональда Трампа. Без 20 голосів вибірників в цьому штаті чинний президент втрачає будь-які перспективи бути переобраним.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Перевага президента Трампа в Пенсільванії значно зменшилася за останні 48 годин - приблизно 90 тис. голосів у порівнянні з 600 тис., які він мав до цього, зазначає телеканал.

Голоси на користь Байдена стали збільшуватися під час обробки бюлетенів, що надійшли поштою. Як зазначають у комісії, зараз підраховано 93% голосів, і розрив між кандидатами скоротився до 1,4% поки на користь Трампа. Однак Байден стабільно наздоганяє свого суперника.

Раніше процедуру призупинили через позов від штабу Дональда Трампа про ретельну перевірку процесу голосування.

Приблизно 29 тис. виборців в окрузі спочатку отримали неправильно надруковані бюлетені, які потім замінили на коректні. Тепер, перед підрахунком голосів, їх потрібно буде спочатку перевірити.

У четвер Дональд Трамп закликав зупинити підрахунок голосів і не рахувати бюлетені, що надійшли поштою вже після закриття виборчих дільниць.

Раніше суд штату Мічиган відхилив позов від штабу Дональда Трампа. Представники президента США вимагали призупинити підрахунок голосів, поданих особисто та надісланих поштою в ході президентських виборів.

Дональд Трамп заявив про подачу позовів у всіх штатах, де Байден вважається переможцем, в тому числі і Мічигані.

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