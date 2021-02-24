Байден продовжив режим надзвичайної ситуації в США через COVID-19

Президент США Джо Байден продовжив режим надзвичайної ситуації. Він був введений Дональдом Трампом у зв'язку з поширенням в країні нового коронавірусу.
У заяві наголошується, що 13 березня 2020 року президент оголосив надзвичайну ситуацію в країні у зв'язку з пандемією COVID-19. Пандемія продовжує створювати значний ризик для громадської охорони здоров'я і безпеки країни.
З цієї причини режим надзвичайної ситуації продовжуватиметься після 1 березня 2021 року. Термін продовження режиму НС не уточнюється.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена розішле країною понад 25 мільйонів захисних масок. Вони призначені для американців з низьким рівнем доходу.
Раніше повідомлялося, що американський регулятор FDA визнав потенційну вакцину від коронавірусу компанії Johnson&Johnson безпечною та ефективною. Таким чином, ця вакцина стала на крок ближче до отримання дозволу на використання в США.
Також три фармацевтичні компанії США готові до кінця березня виробити 240 млн доз вакцини проти коронавірусу. Препарати планують розподілити спочатку в Сполучених Штатах, після чого можливі постачання за кордон.