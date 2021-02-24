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Байден продовжив режим надзвичайної ситуації в США через COVID-19

Новость на русском → Вашингтон, Середа 24 лютого 2021 23:11
Байден продовжив режим надзвичайної ситуації в США через COVID-19 Фото: карантин у США (twitter/usatoday)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден продовжив режим надзвичайної ситуації. Він був введений Дональдом Трампом у зв'язку з поширенням в країні нового коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

У заяві наголошується, що 13 березня 2020 року президент оголосив надзвичайну ситуацію в країні у зв'язку з пандемією COVID-19. Пандемія продовжує створювати значний ризик для громадської охорони здоров'я і безпеки країни.

З цієї причини режим надзвичайної ситуації продовжуватиметься після 1 березня 2021 року. Термін продовження режиму НС не уточнюється.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена розішле країною понад 25 мільйонів захисних масок. Вони призначені для американців з низьким рівнем доходу.

Раніше повідомлялося, що американський регулятор FDA визнав потенційну вакцину від коронавірусу компанії Johnson&Johnson безпечною та ефективною. Таким чином, ця вакцина стала на крок ближче до отримання дозволу на використання в США.

Також три фармацевтичні компанії США готові до кінця березня виробити 240 млн доз вакцини проти коронавірусу. Препарати планують розподілити спочатку в Сполучених Штатах, після чого можливі постачання за кордон.

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