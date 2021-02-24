Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США из-за COVID-19

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации. Он был введен Дональдом Трампом в связи с распространением в стране нового коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В заявлении отмечается, что 13 марта 2020 года президент объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19. Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны. По этой причине режим чрезвычайной ситуации должен продолжаться после 1 марта 2021 года. Срок продления режима ЧС не уточняется.