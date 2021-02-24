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Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США из-за COVID-19

Новина українською → Вашингтон, Среда 24 февраля 2021 23:11
Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США из-за COVID-19 Фото: карантин в США (twitter/usatoday)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации. Он был введен Дональдом Трампом в связи с распространением в стране нового коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В заявлении отмечается, что 13 марта 2020 года президент объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19. Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны.

По этой причине режим чрезвычайной ситуации должен продолжаться после 1 марта 2021 года. Срок продления режима ЧС не уточняется.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена разошлет по стране более 25 миллионов защитных масок. Они предназначены для американцев с низким уровнем дохода.

Ранее сообщалось, что американский регулятор FDA признал потенциальную вакцину от коронавируса компании Johnson&Johnson безопасной и эффективной. Таким образом, эта вакцина стала на шаг ближе к получению разрешения на использование в США.

Также три фармацевтические компании США готовы до конца марта произвести 240 млн доз вакцины против коронавируса. Препараты планируют распределить сначала в Соединенных Штатах, после чего возможны их поставки за рубеж.

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