Байден призначив тимчасового Держсекретаря США: хто змінив Помпео

Новий президент США Джо Байден призначив тимчасового керівника Державного департаменту замість Майка Помпео. Виконувати обов'язки держсекретаря буде Деніел Сміт.

Про це повідомило агентство Reuters.

Сміт перебуватиме на посаді держсекретаря, поки американський Сенат не схвалить кандидата, якого запропонує Байден. Новий президент США хоче бачити держсекретарем Ентоні Блінкена.

Хто такий Деніел Сміт

Сміт був директором Інституту зовнішньої служби (

Фото: Деніел Сміт (state.gov)

Хто такий Ентоні Блінкен

Блінкен, який претендує на посаду держсекретаря, раніше вже працював із Байденом. Він був його радником та довіреною особою. У 2002-2008 роках Байден та Блінкен працювали в комітеті Сенату з міжнародних відносин.

Нагадаємо, нещодавно Блінкен назвав "поганою ідеєю" будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Він пообіцяв, що команда Байдена буде перешкоджати реалізації цього проекту.

Зазначимо, з іншими кандидатами Байдена на урядові посади ви можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.