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У США погодили розширення санкцій проти "Північного потоку-2"

Новость на русском → Вашингтон, Середа 11 листопада 2020 10:12
У США погодили розширення санкцій проти "Північного потоку-2" Фото: Конгрес США (aoc gov)
Автор: Игорь Литвиненко

Представники Палати представників і Сенату США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Санкції будуть включені в закон про державну оборону США на 2021 рік.

Про це повідомляє Bloomberg.

Санкції торкнуться страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими судами для завершення проекту. Проект закону про оборону повинні узгодити в США до кінця року.

"У новому законодавстві про санкції вказується, що раніше введені санкції поширюються на всю діяльність по прокладці труб і страхування", - повідомляє видання.

При цьому Німеччина, як союзник, під дії санкцій з боку США не підпадає.

Нагадаємо, в жовтні держдепартамент США оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу "Північний потік - 2".

Пізніше в Кремлі назвали нові санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік-2" рейдерською конкуренцією.

При цьому в Німеччині заявили, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований, попри позицію США. При цьому точної дати завершення будівництва поки немає.

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