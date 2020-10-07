Азербайджан заявив про ракетний обстріл Вірменією нафтопроводу

Збройні сили Вірменії зробили спробу обстріляти нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан. Ракетних ударів завдали ввечері 6 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури Азербайджану.

Так, згідно з даними, в Євлахському районі близько 21:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) був завданий удар по ділянці трубопроводу.

У Генпрокуратурі підкреслили, що трубопровід являє собою найбільший стратегічний об'єкт в регіоні, а також займає "особливе місце в енергетичній безпеці Європи".

Там додали, що "спроба терору" була відвернена діями армії Азербайджану.

Прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян спростувала в Facebook заяву Баку, назвавши її "нахабною брехнею".

"Ми неодноразово заявляли, що не націлюємося на нафтогазові інфраструктури, проте незалежно від місця дислокації всі ті військові об'єкти та цілі, звідки ведеться вогонь по Карабаху, будуть знищені", - написала вона.

Раніше Вірменія заявила про наступ Азербайджану на південному напрямку Карабаху. В Азербайджані повідомили про обстріл вірменськими військами трьох районів за межами регіону.

Також повідомлялося, що Азербайджан готовий надати гуманітарні коридори для вірмен.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв зажадав міжнародних гарантій виведення військ Вірменії з Нагірного Карабаху.