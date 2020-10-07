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Азербайджан заявил о ракетном обстреле Арменией нефтепровода

Новина українською → Баку, Среда 07 октября 2020 00:27
Азербайджан заявил о ракетном обстреле Арменией нефтепровода Фото: ракетный обстрел (MoD of the Republic of Armenia/Facebook)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Армении предприняли попытку обстрелять нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Ракетные удары наносились вечером 6 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Так, согласно данным, в Евлахском районе около 21:00 по местному времени (20:00 по Киеву) был совершен удар по участку трубопровода.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что трубопровод представляет собой самый большой стратегический объект в регионе, а также занимает "особое место в энергетической безопасности Европы".

Там добавили, что "попытка террора" была предотвращена действиями армии Азербайджана.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла в Facebook заявление Баку, назвав его "наглой ложью".

"Мы неоднократно заявляли, что не нацеливаемся на нефтегазовые инфраструктуры, однако независимо от места дислокации все те военные объекты и цели, откуда ведется огонь по Карабаху, будут уничтожены", - написала она.

Ранее Армения заявила о наступлении Азербайджана на южном направлении Карабаха. В Азербайджане сообщили об обстреле армянскими войсками трех районов за пределами региона.

Также сообщалось, что Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армян.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал международных гарантий вывода войск Армении с Нагорного Карабаха.

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