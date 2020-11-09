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Азербайджан заявив про відступ вірменської армії з частини позицій в Карабасі

Новость на русском → Нагірний Карабах, Понеділок 09 листопада 2020 05:37
Азербайджан заявив про відступ вірменської армії з частини позицій в Карабасі Фото: ситуація в Карабасі (nkrmil.am)
Автор: Артур Родивилов

Міноборони Азербайджану заявило, що збройні сили Вірменії залишають позиції на Ходжавендському напрямку в Нагірному Карабасі. Проте в Єревані та Степанакерті цю інформацію поки не прокоментували.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Азербайджану.

Азербайджанська армія продовжує наступ вглиб території конфлікту, зазначили у відомстві.

"На цьому напрямку фронту завдано шкоди вогнем по позиціях супротивника. Противник, що зазнав великих втрат, втік, залишивши деякі рубежі", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

8 листопада Азербайджан заявив про те, що в ході боїв у Нагірному Карабасі відновив контроль над містом Шуша. Столиця святкує звільнення міста, але вірменська сторона заперечує його втрату.

Раніше повідомлялося, що армія Азербайджану взяла під свій контроль окупованих Вірменією сім населених пунктів у Нагірному Карабасі.

Крім того, президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав умови припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

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